Смартфон Samsung Galaxy A6+ показался на видео

Известный искатель утечек OnLeaks опубликовал видео с трехмерной моделью смартфона Samsung Galaxy A6+, который еще не был представлен официально. Судя по всему, аппарат получит привычный безрамочный дизайн и вертикально ориентированную двойную камеру на задней панели. Что до характеристик, то слухи упорно приписывают ему процессоры Snapdragon 625 либо Exynos 7870 в зависимости от региона. Недавно в сети появилось предположение, что смартфоны Galaxy A6 и A6+ будут выпущены на некоторых рынках под названиями Galaxy J8 и J8+. Подождем более подробных и определенных утечек.