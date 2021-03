Samsung Galaxy A70 готов к обновлению One UI 3.1 на основе Android 11

Samsung начала развертывание обновления One UI 3.1 на основе Android 11 для смартфона Galaxy A70. Напомним, что A70 был выпущен в 2019 году с One UI на базе Android 9.0 Pie, позже он был обновлен до One UI 2.x на базе Android 10.

Android 11 для Galaxy A70 в настоящее время доступно в Украине под номером прошивки A705FNXXU5DUC6. Весит обновление около 1,9 Гб. Обновление включает не только улучшения и новые функции One UI 3.1 на основе Android 11, но и еще с исправлениями безопасности от марта 2021 года. По словам компании, Android 11 станет последним крупным обновлением для смартфона, но Galaxy A70 продолжит получать обновления безопасности до 2023 года.