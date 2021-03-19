Samsung Galaxy A70 готов к обновлению One UI 3.1 на основе Android 11

Android 11 для Galaxy A70 в настоящее время доступно в Украине под номером прошивки A705FNXXU5DUC6. Весит обновление около 1,9 Гб. Обновление включает не только улучшения и новые функции One UI 3.1 на основе Android 11, но и еще с исправлениями безопасности от марта 2021 года. По словам компании, Android 11 станет последним крупным обновлением для смартфона, но Galaxy A70 продолжит получать обновления безопасности до 2023 года.
Samsung начала развертывание обновления One UI 3.1 на основе Android 11 для смартфона Galaxy A70. Напомним, что A70 был выпущен в 2019 году с One UI на базе Android 9.0 Pie, позже он был обновлен до One UI 2.x на базе Android 10.