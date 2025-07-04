Apple и Huawei уверенно набирают обороты на рынке смартфонов

Рынок смартфонов в Китае показал лишь незначительный рост во втором квартале (апрель–июнь) текущего года — если верить данным из нового отчёта Counterpoint Research, общий объём поставок увеличился всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Huawei и Apple, по прогнозам, станут лидерами по годовому приросту. Huawei, согласно оценкам аналитиков, возглавит рейтинг с ростом поставок на 12%. Такой результат во многом обеспечен высоким спросом во время ежегодного шопинг-фестиваля, а также действующей в стране программой государственных субсидий.

Эта национальная программа распространяется на смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты и смарт-часы стоимостью до 6000 юаней (около 820 долларов США) и предусматривает разовую скидку до 500 юаней (примерно 68 долларов). Однако есть риск, что во второй половине года программа может быть сокращена, а это, естественно, крайне негативно скажется на общем объёме продаж крупных производителей. При этом компания Apple — единственный другой бренд из топ-5, которому прогнозируется положительная динамика — рост поставок примерно на 8% во втором квартале. Спрос на iPhone 16 вырос в мае благодаря активным скидкам как раз перед фестивалем, плюс производитель в целом укрепляет потерянные позиции на этом рынке благодаря контрактам с местными разработчиками искусственного интеллекта. Для многих пользователей на данный момент это ключевое преимущество, на которое стоит обращать внимание.
Xiaomi 15S Pro представят на базе чипа Xring 01…
Судя по официальной информации, компания Xiaomi готовится к крупному мероприятию на этой неделе, в рамках…
Meizu 22 получит камеру с перископным модулем…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Meizu 22, кото…
Китайская версия HONOR 400 получила батарею на 7200 мАч…
Компания HONOR представила китайскую версию смартфона HONOR 400, которая получила изменения в сравнении с…
Официально: Redmi Turbo 4 Pro получит батарею на 7550 мАч…
Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 7550 мАч…
Vivo X200 Ultra показали на студийных фото…
В сети появились студийные фотографии недавно представленного флагманского смартфона Vivo X200 Ultra во в…
iPadOS 19 будет сильно похожа на macOS…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple представит операционные системы iOS 19 и iPadO…
Vivo X200s протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X200s, офи…
Сверхтонкий смартфон Infinix Hot 60 Pro+ засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Infinix Hot 60 Pro+, официальный релиз которого ожидается в ближайш…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor