Apple и Huawei уверенно набирают обороты на рынке смартфонов

Рынок смартфонов в Китае показал лишь незначительный рост во втором квартале (апрель–июнь) текущего года — если верить данным из нового отчёта Counterpoint Research, общий объём поставок увеличился всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Huawei и Apple, по прогнозам, станут лидерами по годовому приросту. Huawei, согласно оценкам аналитиков, возглавит рейтинг с ростом поставок на 12%. Такой результат во многом обеспечен высоким спросом во время ежегодного шопинг-фестиваля, а также действующей в стране программой государственных субсидий.

Эта национальная программа распространяется на смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты и смарт-часы стоимостью до 6000 юаней (около 820 долларов США) и предусматривает разовую скидку до 500 юаней (примерно 68 долларов). Однако есть риск, что во второй половине года программа может быть сокращена, а это, естественно, крайне негативно скажется на общем объёме продаж крупных производителей. При этом компания Apple — единственный другой бренд из топ-5, которому прогнозируется положительная динамика — рост поставок примерно на 8% во втором квартале. Спрос на iPhone 16 вырос в мае благодаря активным скидкам как раз перед фестивалем, плюс производитель в целом укрепляет потерянные позиции на этом рынке благодаря контрактам с местными разработчиками искусственного интеллекта. Для многих пользователей на данный момент это ключевое преимущество, на которое стоит обращать внимание.