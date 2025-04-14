Redmi Turbo 4 Pro получит АКБ на 7500 мАч

Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается в ближайшие недели. По данным источника, аппарат получит батарею ёмкостью 7500 мАч, новенькую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, стеклянную тыльную панель и металлическую рамку. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в начале года Redmi Turbo 4 оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, модулем NFC, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.