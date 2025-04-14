Redmi Turbo 4 Pro получит АКБ на 7500 мАч

Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается в ближайшие недели. По данным источника, аппарат получит батарею ёмкостью 7500 мАч, новенькую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, стеклянную тыльную панель и металлическую рамку. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в начале года Redmi Turbo 4 оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, модулем NFC, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.
Google купила часть HTC…
Сегодня появилась новость о том, что компания Google приобрела часть команды HTC, которая занимается разр…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона…
Не так давно Xiaomi расширила модельный ряд, представив новое поколение доступной линейки Redmi Note 14, …
Опубликованы примеры фото с Realme GT 7 Ultra…
Компания Realme опубликовала примеры фотографий, сделанных на потенциальный камерофон GT 7 Ultra (названи…
Redmi K90 выйдет раньше ожидаемого …
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что смартфоны серии Redmi K90 выйдут на месяц-полтора р…
iPhone SE 4 принесёт компании Apple 11 миллиардов долларов…
Тим Кук, генеральный директор Apple, недавно намекнул, что iPhone SE 4 будет представлен уже на следующей…
OPPO Reno13 F появился в российской продаже …
Компания OPPO дала старт российским продажам смартфона Reno 13 F, рекомендованная цена которого составила…
Представлен смартфон Vivo Y300i 5G с аккумулятором на 6500 м…
Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y300i 5G, которая оценена на дебютном ки…
Amazon закрывает главного конкурента Google Play…
Amazon прекращает поддержку собственного Appstore для Android уже 20 августа этого года — об этом компани…
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor