Представлен смартфон Infinix Note 50s 5G+

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 50s 5G+, которая оценена на дебютном индийском рынке в 185 и 200 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2436:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, ШИМ-регулировкой яркости 2304 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с максимальной частотой 2,5 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенной памятью UFS 3.1, основной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX682) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт быстрой зарядки, стереодинамики с настройкой от JBL и поддержкой DTS Audio, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и расцветку Marine Drift Blue с тыльной панелью из веганской кожи и ароматической технологией микрокапсуляции Energizing Scent-Tech.