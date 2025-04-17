Samsung Galaxy M56 5G оценен в 330 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M56 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,75 ГГц и фирменной графикой Xclipse 530.

Новинка также получила 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 12 Мп, корпус толщиной 7,2 мм и массой 180 грамм, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7 и обновлениями в течение 6 лет, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой зарядки. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 330 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.