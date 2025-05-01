Samsung Galaxy S25 Edge получит 200 Мп

Вчера от достаточно надёжных инсайдеров появилась неофициальная информация о том, что фронтальная камера грядущего Samsung Galaxy S25 Edge будет использовать сенсор S5K3LU с размером датчика 1/3.2”. А сегодня тот же источник раскрыл характеристики основной и сверхширокоугольной камер — соответственно, на данный момент вся система камер нового устройства теперь слита в сеть (стоит отметить, что у смартфона нового поколения не будет телеобъектива, так что его характеристики никто не раскрывает). Основная камера — это, как и ожидалось (об этом говорили многочисленные утечки в течение нескольких месяцев), 200-мегапиксельный сенсор с размером 1/1.3”, такой же, как в Galaxy S25 Ultra. Сверхширокоугольная камера предлагает датчик на 12 Мп с сенсором размером 1/2.55”, аналогичный тому, что установлен в Galaxy S25 и S25+.

То есть, продвинутый 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль останется эксклюзивом Ultra-версии. Благодаря высокой детализации 200 Мп основного сенсора, Galaxy S25 Edge сможет выдавать качественные снимки с 2-кратным зумом — что частично компенсирует отсутствие телеобъектива. Но, безусловно, покупают Edge не ради камеры, а скорее из-за его тонкого и необычного дизайна корпуса. Тем более, в отличие от того же iPhone 17 Air, у него хотя бы есть сверхширокоугольная камера. У тонкого конкурента от Apple, если информация окажется верной, будет всего одна основная камера, что сильно ограничивает пользователей в плане возможностей мобильной фотографии.