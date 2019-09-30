Samsung Galaxy A70s стоит 400 долларов

Какое-то время назад компанию Samsung обвиняли в том, что она выпускает очень дорогие смартфоны начального и среднего класса, которые уступают конкурентам по целому ряду параметров. Теперь ситуация изменилась, ведь линейка Galaxy A рвет всех конкурентов по стоимости и производительности устройств. Кроме того, теперь компания представила смартфон Samsung Galaxy A70s с экраном Infinity-U Super AMOLED и камерой на 64 мегапикселя. Это все еще представитель среднего класса с довольно низкой стоимостью, но за эти деньги вы ничего лучше точно не получите. А здесь и качество сборки, и хорошая начинка, и масса бонусов, и известный производитель. Что может быть лучше? Пока что заявлена стоимость в 400 долларов для США, ждем в России.