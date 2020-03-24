Samsung Galaxy A71 5G засветился в базе данных TENAA

В базе данных TENAA появились спецификации неанонсированного смартфона Samsung Galaxy A71 5G.

Новинка проходит базе данных с номером SM-A7160. За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Exynos 980 с тактовой частотой 2.2 ГГц. Процессор имеет два ядра Cortex-A77 и шесть Cortex-A55. Также процессор получил встроенный 5G модем. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Также смартфону приписывают 6.7 дюймовый Infinity-O AMOLED-дисплей, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру с четырьмя модулями на 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

Точной даты презентации смартфона пока что нет.