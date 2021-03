Samsung Galaxy A71 получил апдейт прошивки

Смартфон Samsung Galaxy A71 был одним из самых продаваемых смартфоном Samsung в 2021 году. Он дебютировал с One UI 2.0 на базе Android 10 и, будучи популярным устройством, он получил почти все новые функции от компании за последний год с многочисленными обновлениями программного обеспечения. Теперь телефон даже начал получать обновление One UI 3.1 на базе Android 11. Стоит отметить, что Samsung поставляет стабильное обновление One UI 3.0 на базе Android 11 для соответствующих устройств по всему миру ещё с декабря 2020 года. Однако Galaxy A71 не получал это обновление, когда его собрат Galaxy A51 уже обновился. К счастью, данная проблема скоро будет исправлена и более топовый гаджет тоже получит свежую версию операционной системы.