Samsung Galaxy A71 с камерой на 64 Мп

Корейский производитель Samsung презентовала новый смартфон Samsung Galaxy A71.

Новинка получила 6.7 дюймовый Infinity-O AMOLED дисплей с каплевидным вырезом для селфи камеры.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730 с максимальной частотой 2.2 ГГц в паре с 6 или 8 ГБ ОЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

У новинки Galaxy A71 можно выделить основную камеру, она с четырьмя модулями. Главный сенсор получил 64 Мп. Из коробки новинка также работает на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.