Samsung Galaxy A8 Star официально выпустили

Официально представлен смартфон Samsung Galaxy A8 Star, который выглядит достаточно привлекательно и стоит адекватных денег. Да, обычно смартфоны корейской компании получаются крайне дорогостоящими и их может позволить себе только самый богатый пользователь. Новинку же оценили заметно скромнее, хотя основные преимущества продукта остались на месте — здесь большой дисплей с разрешением FullHD+, производительная начинка и привлекательный дизайн корпуса. Для многих пользователей этого будет предостаточно, ведь вы получаете высокое качество продукции, стиль и логотип компании Samsung. Очень многие пользователи любят компанию за ее качество и надежность продукции, а если можно еще и недорого взять телефон, то вообще идеально получается. Ждем официальной цены для России и можно брать.