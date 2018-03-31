Samsung Galaxy A8 и A8+ подешевели в России

2018-03-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A8 ; [96]
Компания Samsung объявила о снижении цены на смартфоны Galaxy A8 и Galaxy A8+, которые появились в России в январе этого года. Устройства подешевели на 5000 рублей. Теперь Galaxy A8 и Galaxy A8+ стоят 29 990 и 32 990 рублей соответственно. Напомним, что новинки получили 5,6 и 6-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с 1080:2220 пикселей, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, фирменный процессор Exynos 7885, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC, а также операционную систему Android 7.1.1.


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