Samsung Galaxy A90 5G вышел в свет

Официально представлен новый смартфон Samsung Galaxy A90 5G, который является неким флагманом данной линейки доступных смартфонов корейского производителя. Стоит отметить, что устройство действительно поддерживает работу в сотовых сетях пятого поколения благодаря модему Snapdragon X50 5G. Конечно, на текущий момент на рынке банально нет данной сети и вы никак не сможете у своего оператора запросить эту скорость, но в будущем, когда технология все же появится, данная возможность уже будет реализована. Стоит отметить, что гаджет выглядит достаточно привлекательно и у него предостаточно характеристик, чтобы вам он понравился. И, что самое приятное, при наборе таких вот высоких характеристик стоимость у гаджета низкая.