Samsung Galaxy Book 4 Edge протестировали в бенчмарке

Однако стоит помнить, что новейший процессор Snapdragon X Elite ранее был протестирован при двух уровнях мощности — 23 Вт и 80 Вт. Соответственно, возможно, что процессор получит более высокие показатели производительности как в однопоточном, так и в многозадачном режимах при более высоком потреблении энергии. Правда, в этом случае температура на процессоре тоже возрастёт, плюс потребление энергии вырастет и батарея будет расходоваться куда быстрее. Кроме того, так как Snapdragon X Elite оборудован 12-ядерной конфигурацией, он будет легко справляться со сложными задачами, которые теоретически можно будет решать даже на очень тонких и лёгких ноутбуках будущего. Интересно посмотреть на ноутбук в деле и оценить его реальные возможности, а также сравнить цену с потенциальными конкурентами. Это важный момент.