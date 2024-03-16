Samsung Galaxy Book 4 Edge протестировали в бенчмарке

Сегодня в сети появилась информация о том, что гаджет Samsung Galaxy Book 4 Edge с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite был протестирован в синтетическом тесте Geekbench 6, и, согласно предварительным данным, этот ноутбук на операционной системе Windows будет иметь 14-дюймовый дисплей и достаточно высокую цену из-за нового процессора. Стоит отметить, что как в одноядерных, так и в многозадачных тестах ноутбук Galaxy Book 4 Edge демонстрирует вполне приличные результаты. Например, в многозадачных рабочих нагрузках в Geekbench 6 ноутбук на базе Snapdragon X Elite оказался на 16% мощнее, чем ноутбук компании Apple на базе процессора M3.

Однако стоит помнить, что новейший процессор Snapdragon X Elite ранее был протестирован при двух уровнях мощности — 23 Вт и 80 Вт. Соответственно, возможно, что процессор получит более высокие показатели производительности как в однопоточном, так и в многозадачном режимах при более высоком потреблении энергии. Правда, в этом случае температура на процессоре тоже возрастёт, плюс потребление энергии вырастет и батарея будет расходоваться куда быстрее. Кроме того, так как Snapdragon X Elite оборудован 12-ядерной конфигурацией, он будет легко справляться со сложными задачами, которые теоретически можно будет решать даже на очень тонких и лёгких ноутбуках будущего. Интересно посмотреть на ноутбук в деле и оценить его реальные возможности, а также сравнить цену с потенциальными конкурентами. Это важный момент.
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