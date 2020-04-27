Samsung Galaxy Book Flex вновь готовят к релизу

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость от инсайдеров о том, что компания Samsung совсем скоро может отправиться на рынок со своим новым ноутбуком Samsung Galaxy Book Flex. Конечно, пока это только данные от инсайдеров, которые на самом деле могут ошибаться. Однако нужно понимать, что ноутбуки от корейской компании Samsung не пользуются такой уж популярностью, дабы инсайдеры активно говорили про гаджет. Так что, скорее всего, информация все же достоверная и в самое ближайшее время устройство действительно будет официально представлено, ведь корейцы уже достаточно давно ничего не делали на рынке ноутбуков. А вроде как для этого все необходимое есть — и дисплеи, и процессоры, и мощности заводов.