Samsung Galaxy Book Go 14 подешевел до 200 долларов

Сетевые источники сообщают о том, что американский сетевой магазин Walmart снизил цену на ноутбук Samsung Galaxy Book Go 14 с 320 до 200 долларов. Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 3-Вт стереодинамиками, web-камерой для трансляции видео в разрешении HD, двумя интерфейсами USB-C и одним USB-A 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, а также корпусом с размерами 323,8:224,8:15 мм и массой 1,37 килограмма.