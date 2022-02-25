Samsung Galaxy Book Go 14 подешевел до 200 долларов

Сетевые источники сообщают о том, что американский сетевой магазин Walmart снизил цену на ноутбук Samsung Galaxy Book Go 14 с 320 до 200 долларов. Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 3-Вт стереодинамиками, web-камерой для трансляции видео в разрешении HD, двумя интерфейсами USB-C и одним USB-A 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, а также корпусом с размерами 323,8:224,8:15 мм и массой 1,37 килограмма.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book Go 14
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