Samsung Galaxy Book Pro 360 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые изображения ноутбука Samsung Galaxy Book Pro 360, который будет представлен уже 28 апреля. Сообщается, что нас ждет две модели: Galaxy Book Pro и ноутбук-трансформер Galaxy Book Pro 360 с возможность поворота на 360 градусов. Устройствам прочат интерфейсы USB-C, USB-A и HDMI, чипы Intel Core i5 и Core i7 одиннадцатого поколения и операционную систему Windows 10. Galaxy Book Pro 360 оснастят 15,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем и поддержкой стилуса S Pen, а Galaxy Book Pro – 13,3-дюймовой OLED-панелью. Первый получит версии с Wi-Fi и модемом 5G, а второй – с Wi-Fi и LTE. Также ожидается выход более доступного ноутбука Galaxy Book Go с 14-дюймовым Full HD-дисплеем, ОС Windows 10 Home, платформой Snapdragon 7cx или Snapdragon 8cx Gen, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1.