Samsung Galaxy Book S дебютирует с Snapdragon 8cx

После запуска Samsung Galaxy Note 10 компания Samsung также официально представила Galaxy Book S. Это первый ультрабук на рынке, сочетающий в себе Windows 10 и специально оптимизированный 7-нм 64-битный восьмиъядерный процессор Snapdragon 8cx ARM компании Qualcomm с тактовой частотой до 2,84 ГГц. Одной из основных сильных сторон, является выдающееся время автономной работы, и новая Galaxy Book S утверждает, что обеспечивает 23 часа непрерывного воспроизведения видео от своей батареи 42 Втч.

Galaxy Book S центрируется на 13,3-дюймовом 10-точечном мультисенсорном дисплее с разрешением 1080p 16: 9, но при этом весит чуть более 2 фунтов или менее 1 кг (960 граммов). Его толщина всего 11,8 мм (0,46 дюйма), что делает его исключительно тонким и легким корпусом. Samsung обещает, что прикосновение к кнопке питания (которая также служит сенсором отпечатков пальцев) приведет к мгновенной производительности. Клавиатура также предлагает подсветку, в то время как звук настраивается AKG с поддержкой Dolby Atmos.

Samsung Galaxy Book S будет поставляться с Windows 10 Home или Windows 10 Pro в конфигурациях 8 ГБ / 256 ГБ или 8 ГБ / 512 ГБ с возможностью расширения через слот для карт памяти microSD до 1 ТБ. Возможности подключения включают поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 5 (802.11ac), Gigabit LTE, Bluetooth 5, определения местоположения (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) и порта USB-C.