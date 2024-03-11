Samsung Galaxy Book4 Edge окажется дороже MacBook Air

Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book4 Edge, релиз которого ожидается в июне этого года. Аппарат оснастят Arm-платформой Qualcomm Snapdragon X Elite c 12 ядрами Oryon и Phoenix, 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. В этой версии ноутбук обойдется в Европе в 1800 евро. Это чуть дешевле Galaxy Book4 Pro на Intel Core (1900 евро) и чуть дороже MacBook Air на процессоре Apple M3 (1760 евро). Отметим, что в Geekbench 6.2.2 ноутбук показал высокую производительность – 2706 баллов в одноядерном и 12646 баллов в многоядерном испытаниях соответственно. Также к потенциальным преимуществам Galaxy Book4 Edge можно отнести автономность и наличие 5G-модема.