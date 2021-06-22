Samsung Galaxy Chromebook Go полностью рассекречен

Компания Samsung рассекретила сведения о ноутбуке Galaxy Chromebook Go, который будет работать под управлением Chrome OS. Итак, новинка характеризуется 14-дюймовым TFT-экраном с разрешением 1366:768 пикселей, 10-нанометровым 2-ядерным процессором Intel Celeron N4500 (Intel Jasper Lake) с тактовой частотой от 1,1 ГГц до и 2,8 ГГц и встроенным графическим адаптером Intel UHD Graphics, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти MicroSD, двумя интерфейсами USB-C, портом USB 3.2, 3,5-мм разъемом, версией LTE со слотом для карты Nano-SIM, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, веб-камерой, стереодинамиками, батареей ёмкостью 42,3 мАч и поддержкой зарядки через USB-C на 45 Вт.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Chromebook Go
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