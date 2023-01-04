Samsung Galaxy F04 оценен в 90 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент сверхбюджетных смартфонов моделью Galaxy F04, которая будет стоить в Индии 90 долларов. Новинку оснастили 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, технологией расширения оперативной памяти на 4 ГБ за флеш-памяти, 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, операционной системой Android 12 с оболочкой OneUI, 6,5-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.