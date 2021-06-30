Samsung Galaxy F22 готов к выходу

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F22, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет представлен для индийского рынка уже на второй неделе июля. Его цена составит менее 200 долларов. Что до характеристик устройства, то они не приводится, но некоторые инсайдеры уверены, что перед нами переименованный Galaxy A22. Если это так, то аппарат будет оснащаться восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и боковым дактилоскопическим сенсором.