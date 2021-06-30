Samsung Galaxy F22 готов к выходу

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F22, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет представлен для индийского рынка уже на второй неделе июля. Его цена составит менее 200 долларов. Что до характеристик устройства, то они не приводится, но некоторые инсайдеры уверены, что перед нами переименованный Galaxy A22. Если это так, то аппарат будет оснащаться восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и боковым дактилоскопическим сенсором.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy F22
Топовая версия OnePlus 9R готова к выход...
Компания OnePlus объявила о том, что топовый вариант смартфона OnePlus 9R с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти...
Смартфон Tecno Spark 7 ожидается на след...
В сети появилась утечка, что компания Tecno Mobile анонсирует новый смартфон под названием Tecno Spark 7 ...
Флагман Realme GT подешевел до $385...
Сетевые источники сообщают о том, что крупный китайский магазин Suning Tesco Tmall снизил цену на доступн...
Samsung Galaxy M12 вышел в России...
Компания Samsung дала старт российским продажам недорогого смартфона Galaxy M12, который уже успел стать ...
Samsung Galaxy F22 готов к выходу ...
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F22, который еще не был представлен...
Legion Phone Duel 2 официально представл...
Сегодня состоялся официальный анонс нового игрового смартфона от компании Lenovo, который ожидаемо получи...
TCL Mobile проведет глобальное мероприят...
Твиттер Брэда Молена, менеджера по коммуникациям TCL Mobile, опубликовал у себя на страничке пост, что 14...
Просочились характеристики и изображения...
В сети просочились характеристики и изображения грядущего смартфона Vivo X60t. ...
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor