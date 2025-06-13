Samsung Galaxy F36 получит тройную камеру

В базе данных Google Play Console появились характеристики и первое изображение смартфона Samsung Galaxy F36, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о фирменной однокристальной системе Exynos 1380 с максимальной частотой 2,40 ГГц и графическим адаптером ARM Mali-G68 с частотой 950 МГц, экране с разрешением 1080:2340 точек и плотностью 450 ppi, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 15. На рендере можно отметить тройную основную камеру и плоский дисплей.

Напомним, что месяц назад был представлен более производительный смартфон Galaxy F56 5G с процессором Exynos 1480 (до 2,75 ГГц), 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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