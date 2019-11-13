Samsung Galaxy Fit теперь может управлять музыкой с запястья

Фитнес-трекер Galaxy Fit получает свежее обновление, которое добавляет давно назревшую функцию - возможность управления музыкой с запястья. Пользователи могут загрузить обновление через приложение Galaxy Fit Plugin, которое доступно в Google Play Store и App Store.

В обновлении также добавлено не менее 31 новых циферблатов. Новый виджет позволит пользователям Galaxy Fit воспроизводить песни прямо с их запястий, приостанавливать, возобновлять или переходить к следующей/предыдущей песне. Кроме того, многие пользователи утверждают, что функция «Не беспокоить» (DND) теперь работает быстрее.

Версия прошивки R370XXU0ASK1 весит всего 10 МБ и в настоящее время распространяется на устройства Galaxy Fit по всему миру.