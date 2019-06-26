Samsung Galaxy Fold 5G прошел сертификацию

Буквально несколько дней назад мы писали о том, что компания Samsung не справилась с поставленной задачей и не смогла вовремя выпустить в продажу смартфон Samsung Galaxy Fold 5G, который так долго разрабатывала. Оказалось, что есть какие-то мелкие проблемы и их совсем скоро решат, но точных данных об этом не было. Теперь же можно смело говорить, что проблемы решены, так как в США смартфон уже прошел регистрацию и теперь компания будет активно работать над стартом продаж. Это первый смартфон с гибким дисплеем, который отправится в массовую продажу, а потом, года через три, это уже будет проработанное решение для большинства пользователей. Пока что Samsung Galaxy Fold 5G выпускают исключительно для энтузиастов, которые любят технологии.