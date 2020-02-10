Samsung Galaxy Fold будет продаваться еще лучше

На текущий момент пользователи достаточно странно смотрят на новые складные смартфоны и не особо хотят тратить на них свои личные деньги, так как устройство не самое надежное и требует от пользователя очень бережного использования. Однако на самом деле смартфоны такого плана постепенно набирают обороты, так как пользователи хотят нечто новое и именно складные смартфоны это новое могут предоставить в полной мере. К примеру, смартфон Galaxy Fold от компании Samsung отлично справляется с поставленной задачей привлечь внимание аудитории. Более того, аналитики из компании Strategy Analytics считают, что производители складных смартфонов в ближайшее пять лет смогут увеличить объемы продаж в сотни раз, так как обычные смартфоны пропадут.