Samsung Galaxy Fold первым выйдет на рынок складных смартфонов

Во второй половине года мы станем свидетелями трех или четырех складных телефонов от Samsung, Motorola , Huawei и Xiaomi, столкнувшихся за превосходство с различными концепциями дизайна и ценовыми категориями.

Первым в очереди, очевидно будет, Samsung Galaxy Fold , с капитально отремонтированным дисплеем и шарниром. Релиз состоится 6 сентября, в первый день выставки IFA 2019, а фактический запуск запланирован на 11 сентября. Напомним, стоимость Galaxy Fold составила $1980, а в России он должен появиться с ценником в 159 990 рублей.