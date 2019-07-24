Samsung Galaxy Fold сначала выйдет в нескольких странах

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold должен был выйти 26 апреля, но продажи пришлось отложить из-за проблем с дисплеем. Недавно стало известно, что проблемы были исправлены, но точная дата выхода названа не была. Сегодня в сети появилась информация о том, что для начала Samsung выпустит смартфон лишь в нескольких странах. На это указывает тот факт, что последняя прошивка тестируется лишь в нескольких странах: США, Великобритании, Германии, Франции и Индии. Прошивку для Galaxy Note 10, например, тестируют на всех рынках.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.