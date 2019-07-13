Samsung Galaxy Fold засветился на живых снимках

Samsung Galaxy Fold был тщательно охраняемым секретом в штаб-квартире компании в Южной Корее. По имеющимся сведениям, до его обнародования не проводилось публичного тестирования устройства, и, как следствие, после того, как Fold добрался до средств массовой информации и обозревателей, были быстро обнаружены многочисленные недостатки в его конструкции. Это заставило Samsung отложить фактический запуск Galaxy Fold и переосмыслить части его дизайна.

Samsung все еще усердно работает над футуристическим складным телефоном, причем около 2000 единиц улучшенной модели находятся в руках тестировщиков по всему миру. Один экземпляр был недавно обнаружен в дикой природе. Пассажир с орлиными глазами заметил устройство и сфотографировал его. Из того, что можно сделать из фотографии, улучшенный Galaxy Fold выглядит почти без изменений. Samsung сделала множество улучшений под капотом, и особенно вокруг петли, защитив ее от попадания пыли и мусора внутрь устройства.

Так как тестирование улучшенной Galaxy Fold уже началось, возможное окно запуска для складного телефона будет совсем скоро. Более того, поскольку этот тестовый блок был замечен в Индии, можно предположить, что Samsung может запустить Fold на большем количестве рынков, чем предполагалось ранее.