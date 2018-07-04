Samsung Galaxy J2 Core показался на живых фото

Авторитетный профильный портал Sammobile поделился подборкой фотографий смартфона Samsung Galaxy J2 Core, который еще не был представлен официально. Напомним, что аппарат должен стать первым устройством корейской компании на базе Android Go. Судя по снимкам, смартфон все же получит оболочку Samsung Experience с лаунчером TouchWiz, однако он будет несколько изменен. Например, в списке приложений замечен Smart Manager, давно не использовавшийся Samsung. Также отметим наэкранные кнопки и отсутствие сканера отпечатков пальцев.