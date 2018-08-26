Samsung Galaxy J5 (2017) обновили до Android 8.1

Компания Samsung начала обновлять смартфон Galaxy J5 (2017) до свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Первыми апдейт получили пользователи из Польши, но в скором времени он будет доступен и в других странах. Прошивка с номером J530FXXU2BRH5 привносит не только нововведения «печеньки», но и августовский патч безопасности. Пока открытым остается вопрос, когда Android Oreo станет доступна Galaxy J7 (2017). Ранее в сети появилась неофициальная информация о том, что Samsung Galaxy A9 Pro, Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J7 2017, Galaxy J7 Neo, Galaxy On5 (2016), Galaxy On7 (2016) и Galaxy On7 2018 получат обновление только в декабре 2018 года.