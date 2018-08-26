Samsung Galaxy J5 (2017) обновили до Android 8.1

2018-08-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy J5 (2017) ; [99]
Компания Samsung начала обновлять смартфон Galaxy J5 (2017) до свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Первыми апдейт получили пользователи из Польши, но в скором времени он будет доступен и в других странах. Прошивка с номером J530FXXU2BRH5 привносит не только нововведения «печеньки», но и августовский патч безопасности. Пока открытым остается вопрос, когда Android Oreo станет доступна Galaxy J7 (2017). Ранее в сети появилась неофициальная информация о том, что Samsung Galaxy A9 Pro, Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J7 2017, Galaxy J7 Neo, Galaxy On5 (2016), Galaxy On7 (2016) и Galaxy On7 2018 получат обновление только в декабре 2018 года.


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