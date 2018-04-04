Samsung Galaxy J7 Duo получит двойную камеру и съемную АКБ

В сеть утекло руководство пользователя для смартфона Samsung Galaxy J7 Duo, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит съемный аккумулятор (чрезвычайно редкое явление в наше время), поддержку виртуального помощника Bixby без аппаратной кнопки, а также двойную камеру, как у Galaxy C7 (2017). Речь идет о модулях на 13 и 5 Мп, оснащенных объективами с диафрагмой f/1,7 и f/1,9 соответственно. Предыдущие слухи прочили смартфону фирменный процессор Exynos 7885, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 и 720 пикселей и операционную систему Android 8.0.