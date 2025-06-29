Samsung Galaxy Jump 4 получил 12-Мп основную камеру

Компания Samsung выпустила на домашний южноамериканский рынок смартфон Galaxy Jump 4, который выйдет в остальном мире под названием Galaxy M36 и Galaxy F36. Новинку оснастили фирменной 5-нанометровой однокристальной системой Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,66-дюймовым SuperAMOLED-экраном с разрешением 2340х1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 12 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цена смартфона составляет эквивалент 330 долларов.