Samsung Galaxy M11 готов к продаже

Какое-то время назад компания Samsung представила свои новые дисплеи, в которых было отверстие для фронтальной камеры. Тогда пользователи думали, что компания будет использовать такие вот дисплеи исключительно на флагманском уровне, тогда как обычные смартфоны не получат ничего подобного. Однако сейчас в продажу поступит модель Galaxy M11, которая оборудована достаточно большим дисплеем с вырезом в форме отверстия, которое выглядит достаточно уместно. Это позволяет сделать общие габариты смартфона более компактными, плюс пользователям нравятся новые технологии, которые позволяют почувствовать новизну при покупке нового гаджета. Пока что Galaxy M11 не появился в магазинах розничной продажи, но совсем скоро это произойдет.