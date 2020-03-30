Samsung Galaxy M11 получит процессор Qualcomm Snapdragon 450

В сети опубликовали пресс-рендеры и некоторые характеристики нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M11.

Samsung Galaxy M11 получит 6.4 дюймовый LCD дисплей с разрешением экрана HD+. Также на дисплее разместят круглое отверстие для 8-мегапиксельной (f/2.0) фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Основная камера смартфона получит три модуля: основной модуль 13 Мп (f/1.8) + 2 Мп датчик глубины (f/2.4) + 5 Мп широкоугольная камера (f/2.2).

Смартфон получит три расцветки корпуса, и ценник в районе 140 долларов.