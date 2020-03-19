Samsung Galaxy M11 засветился в базе данных агенства NCC

Компания Samsung работает над преемником смартфона Galaxy M10. Новинка заметили в базе данных тайваньского сертификационного агенства NCC.

Судя по изображениям, новинка получит дисплей с вырезом для фронтальной камеры, сканер отпечатков пальцев на задней стороне, тройную основную камеру, порт для зарядки USB-C и разъём для наушников.

Также на фотографиях виднеется аккумулятор смартфона ёмкостью на 5000 мАч с блоком питания мощностью на 15 Вт.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ ОЗУ. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.