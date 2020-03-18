Samsung Galaxy M21 получил аккумулятор на 6000 мАч

2020-03-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M21; [163]
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M21, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили фирменной платформой Exynos 9611, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена смартфона в Индии составляет 175 долларов за базовую версию. Стоит заметить, что почти идентичный по характеристикам Galaxy M30s стоит столько же.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M21
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