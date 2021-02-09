Samsung Galaxy M30s получил Android 11

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе Android 11 для популярного смартфона Galaxy M30s. Апдейт имеет номер M307FXXU4CUAG, а его размер составляет около 2 ГБ. Сейчас обновление доступно только в Индии, но в ближайшее время оно появится и в других регионах. Помимо стандартных нововведений One UI 3.0 и Android 11, апдейт несет в себе январский патч безопасности Android.

Напомним, что Galaxy M30s характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, шустрым фирменным процессором Exynos 9611, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.
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