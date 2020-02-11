Samsung Galaxy M31 получит квадро-камеру на 64 Мп

2020-02-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy M31; [76]
Компания Samsung объявила дату презентации нового бюджетного смартфона Galaxy M31.

Согласно постеру компании Samsung, смартфон Galaxy M31 представят 25 февраля 2020 года в Индии. Новинка получит Infinity-U AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Ещё судя постеру, основная камера получит четыре модуля с главным сенсором на 64 Мп. Также на задней части разместили сканер отпечатков пальцев. За производительность смартфона Galaxy M31 будет отвечать восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре 6 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. А за автономность энергоёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Стоит будет новинка в районе 200 долларов.

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