Samsung Galaxy M31 получит квадро-камеру на 64 Мп

Компания Samsung объявила дату презентации нового бюджетного смартфона Galaxy M31.

Согласно постеру компании Samsung, смартфон Galaxy M31 представят 25 февраля 2020 года в Индии. Новинка получит Infinity-U AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Ещё судя постеру, основная камера получит четыре модуля с главным сенсором на 64 Мп. Также на задней части разместили сканер отпечатков пальцев. За производительность смартфона Galaxy M31 будет отвечать восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре 6 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. А за автономность энергоёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Стоит будет новинка в районе 200 долларов.