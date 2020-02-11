Samsung Galaxy M31 выйдет 25 февраля

2020-02-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy M31; [87]
Длительное время на просторах интернета обсуждали скорый релиз смартфона Samsung Galaxy M31, который является доступным решением с достаточно производительной начинкой и большим набором преимуществ. Теперь производитель сообщил, что релиз нового смартфона состоится 25 февраля, так что если вы ждали новинку и хотели ее приобрести в ближайшее время, то стоит обратить свое внимание. Ведь у этого смартфона действительно очень хороший набор бонусов — большой дисплей с высоким разрешением позволит смотреть сериалы, фильмы или играть в игры, плюс производительный процессор и большая батарея. Конечно, это не флагман и ожидать от устройства чего-то невероятного не стоит, но если вы хотите лучшее решение за свои деньги, то вот оно.


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