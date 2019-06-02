Samsung Galaxy M40 может оказаться переименованным A60

11 июня компания Samsung представит свой новый смартфон Galaxy M40.

Galaxy M40 получит 6,3-дюймовый Infinity-O дисплей с разрешением FHD+ 2340×1080 пикселей с круглым вырезом для фронтальной камеры (как у Galaxy A8s и Galaxy S10). Внутри установлен процессор Snapdragon 675 в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Ожидался довольно емкий аккумулятор емкостью 5000 мАч, но источники подтверждают батарею на 3500 мАч.

Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная, а основная — тройная: 32-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный модуль глубины. Galaxy M40 станет первым представителем серии, который «из коробки» получит ОС Android 9.0 Pie. Правда, его младшие братья уже обновились. Стоить смартфон будет около 285 долларов.

Все описанные характеристики идентичны тем, которые получил представленный в середине апреля Galaxy A60. Та же «начинка», тот же дизайн, даже практически одинаковый ценник. Поэтому, возможно, Galaxy M40 окажется тем же Galaxy A60, но с другим названием для рынка Индии. В любом случае, узнаем об этом уже 11 июня.