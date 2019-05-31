Samsung Galaxy M40 оказался переименованным Galaxy A60

Профильное издание SamMobile подтвердило информацию о том, что выходящий в Индии смартфон Galaxy M40 является переименованной моделью Galaxy A60. Напомним, что аппарат оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и покрытием 91,8% площади лицевой панели, новеньким чипсетом Snapdragon 675, 6 оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой на 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, которая врезана в дисплей, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой технологии Screen Sound для воспроизведения голоса собеседника через вибрацию экрана, модулем NFC для бесконтактных платежей и сканером отпечатков пальцев на задней панели.