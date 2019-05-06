Samsung Galaxy M40 прошел тест на GeekBench

Смартфон Galaxy M30 представили всего несколько месяцев назад и похоже, что Samsung уже готова выпустить ее приемника, судя по устройству SM-M405F, которое недавно появилась на GeekBench.

Модель M40 оснащена однокристальной системой Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ, что позволило устройству набрать 2372 балла в одноядерном и ​​6440 – в многоядерном тесте. Слухи приписывали новинке экран Super AMOLED диагональю более 6,4 дюйма. Предположительно устройство получит до 4 датчиков, а 16 МП селфи-модуль будет размещен в каплевидном вырезе.

Поскольку предполагается, что характеристики M40 будут на порядок лучше чем в M30, можно с уверенностью предположить, что батарея на 5000 мАч и сканер отпечатков пальцев нам обеспечены. Прогнозируемое время выпуска – второй квартал 2019 года.