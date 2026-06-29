Samsung Galaxy M47 5G оценили в 245 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M47 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку такде оснастили 6 ГБ оперативной памятью стандарта LPDDR5X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхщирик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, технологией обходной зарядки и предустановленной прошивкой One UI 8.5 на базе операционной системы Android 16. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 245 долларов.