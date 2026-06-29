Samsung Galaxy M47 5G оценили в 245 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M47 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку такде оснастили 6 ГБ оперативной памятью стандарта LPDDR5X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхщирик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, технологией обходной зарядки и предустановленной прошивкой One UI 8.5 на базе операционной системы Android 16. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 245 долларов.

TECNO Pop X 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 170 долларов …
Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон Pop X 5G, который основан на 6-на…
Бюджетный смартфон HONOR Play 70C появился в продаже…
Компания HONOR выпустила в продажу бюджетный смартфон Play 70C, который базируется на 12-нанометровой одн…
Представлен игровой смартфон Red Magic 11S Pro…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент смартфонов игровой моделью Red Magic 11S Pro, одной из особенностей …
Компактный флагман OPPO Find X9s Pro оценили в 775 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Find X9s Pro, которая базируется на фла…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичность…
realme C100i — это доступный смартфон с акцентом на автономность, крупный экран и базовые функции, которы…
Складной смартфон iPhone Ultra показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, изобра…
Новый флагман Qualcomm будут выпускать на заводах Samsung…
Вчера зарубежные СМИ сообщили, что генеральный директор компании Qualcomm Криштиану Амон был замечен в Юж…
MediaTek повысит цену на флагманский процессор…
Компания MediaTek, по данным инсайдеров, готовится поднять стоимость своего будущего флагманского процесс…
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor