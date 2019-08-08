Обновленный дизайн Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+ от $945

2019-08-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy Note 10/Note 10+; [15]
Компания Samsung провела в Нью-Йорке мероприятие Galaxy Unpacked, на котором представила новые флагманские фаблеты Galaxy Note 10. Впервые в линейке сразу две модели: Note 10 и Note 10+.

Дизайн Внешне Galaxy Note 10 не похож на предшественника Galaxy Note 9: на смену тонкой рамке вверху пришел круглый вырез для фронтальной камеры, позаимствованный у Galaxy S10. Только теперь он посередине экрана.

Изменилось и расположение модулей основной камеры: они теперь расположены вертикально в левом верхнем углу.

У базового Note 10 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей (2280×1080), у Note 10+ — 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей (3040×1440), который делает его смартфоном серии Note с самой большой диагональю экрана. У обоих экраны покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 6 и имеют соотношение сторон 19,5:9.

Характеристики

У обеих моделей внутри установлен новый процессор Exynos 9825, который представили только сегодня. В некоторых странах его заменят на Snapdragon 855+. Кстати, это впервые, когда у представителей Galaxy S и Galaxy Note разные чипы.

Оперативной памяти 8 ГБ у Note 10 и 12 ГБ у Note 10+, объем хранилища — 256 ГБ, но его можно увеличить с помощью карты памяти microSD до 1 ТБ (только у Note 10+).

Младшая модель получила аккумулятор емкостью 3500 мАч, старшая — 4300 мАч. Обе получили реверсивную зарядку, как у Galaxy S10, то есть смогут заряжать «умные» часы, наушники и другие гаджеты.

Комплектация

В комплекте идет быстрая беспроводная зарядка (12 Вт у Note 10 и 15 Вт у Note 10+) и быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Для старшей модели еще можно докупить сверхбыструю зарядку мощностью 45 Вт: 30 минут у розетки — и работа смартфона на целый день обеспечена.

Также внутри установлена система охлаждения с тепловой трубкой толщиной всего 0,35 мм.

Сканер отпечатков пальцев подэкранный, есть NFC, стереодинамики AKG и защита от влаги и пыли IP68. А вот 3,5 мм разъемом пришлось пожертвовать. «Из коробки» смартфоны получат ОС Android Pie с фирменной оболочкой One UI.

Камера

Фронтальная камера у обоих одинарная 10-мегапиксельная, но ей добавили еще и ночной режим. Основная камера у Galaxy Note 10 тройная: 12 Мп датчик (диафрагма от f/1.5 до f/2,4), телеобъектив на 12 Мп (f/2.1) и широкоугольный модуль на 16 Мп (f/2.2) с углом обзора до 123 градусов. Galaxy Note 10+ получил еще и четвертую ToF камеру.

Камера поддерживает HDR10+, запись видео 4K 60fps, HD 960fps и двухкратный оптический зум. Также прямо при съемке можно добавлять различные эффекты, после чего редактировать полученные снимки и ролики.

S Pen

Неотъемлемой частью серии Galaxy Note является фирменный стилус S Pen. Его функции за год тоже увеличились. Им по-прежнему можно активировать камеру, переключать треки и сделать снимок с помощью Bluetooth. Но теперь стилусом даже не надо водить по экрану: Galaxy Note 10 распознает движения S Pen на рассстоянии до 10 метров. В результате вы можете жестами выбирать режимы фото, приближать или уменьшать портреты и настраивать камеру.

Кроме того, смартфон распознает текст, написанный на экране с помощью стилуса, превращает его в печатный и конвертирует в документ PDF или World.

Чтобы зарядить S Pen — необходимо просто вернуть его «на парковку» к Galaxy Note 10.

Когда и почем ждать

Продажи Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ стартуют 23 августа, но с сегодняшнего дня можно оформить предзаказ.

Младшую модель оценили в $945 (прошлогодний Galaxy Note 9 был даже дороже), старшую — в $1 099. Будет еще версия Galaxy Note 10+ с 5G: $1 299 за конфигурацию с 256 ГБ памяти и $1 399 за 512 ГБ ПЗУ.

В Украине с сегодняшнего дня можно оформить предзаказ и сэкономить 3 тысячи гривен. Рекомендованная розничная цена — 31 999 гривен за Galaxy Note 10 и 35 999 за Galaxy Note 10+. На выбор есть серебристая, черная, красная и белая расцветки.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 10/Note 10+
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