Samsung Galaxy Note 10 на новых рендерах

На текущий момент самой обсуждаемой новостью на просторах интернета является релиз нового смартфона Samsung Galaxy Note 10, который, вероятно, получит целый 1 терабайт встроенной памяти и будет стоить как крыто Боинга. Но, в сети уже появились якобы реальные рендеры смартфона, на которых можно заметить уже фирменный вырез в экране для фронтальных камер, плюс три камеры на тыльной стороне смартфона. Это весьма интересно, но мы сильно сомневаемся, что Samsung Galaxy Note 10 будет именно таким, ведь помимо прямых углов от предшественника отличий очень мало, а уж от флагмана нынешнего тем более. Будем надеяться, что Samsung покажет намного больше инноваций в ближайшем будущем и Samsung Galaxy Note 10 буде более интересным.