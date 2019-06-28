Samsung Galaxy Note 10+ появился на первых «живых» фото

Индийский канал о технике TechTalkTV опубликовал первые реальные фотографии флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10.

На снимках представлена Plus-версия устройства. Похоже, предыдущие утечки были недостоверными и вместо приставки Pro топовая модель получит название Galaxy Note 10+ (по аналогии с Galaxy S10+). У смартфона можно разглядеть дисплей с тонкими рамками и закруглённые края по бокам. Кроме этого, по центру виднеется вырез для фронтальной камеры.

На задней стороне аппарата установят основную камеру с четырьмя модулями. Три сенсора расположены вместе, а четвёртый — рядом с LED-вспышкой. Сканера отпечатков пальцев тут нет. Его спрячут под экран. Согласно утечкам, Galaxy Note 10+ получит 6.75-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением 3040×1440 пикселей и поддержкой стандарта динамического отображения цветов HDR10+. Основная камера, как мы уже писали выше, будет с четырьмя модулями. Скорее всего, сенсоры такие же, как у Galaxy S10 5G: 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп + 3D ToF. Работать Galaxy Note 10+ будет на процессоре Snapdragon 855 или на фирменном чипе Exynos 9825. Смартфону также приписывают батарею на 4500 мАч с быстрой зарядкой, до 12 ГБ ОЗУ и встроенную память типа UFS 3.0. Новинку представят вместе с другими моделями на презентации 7 августа в Нью-Йорке. Ценник фаблета будет точно больше $1000.