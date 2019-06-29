Samsung Galaxy Note 10+ сравнили с Galaxy Note9. Фото

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился сравнительными фото смартфонов Galaxy Note9 и Galaxy Note 10+, последний из которых еще не был представлен официально. Главное отличие нового флагмана от старого – это минимальными рамки, которые достигаются не в последнюю очередь благодаря использованию врезанной в экран камеры. При этом, как утверждает источник, по-настоящему безрамочным станет Huawei Mate 30 Pro, который запустит эру «Full-Display v2.0». Что до Samsung Galaxy Note 10+, то его официальный анонс ожидается в августе этого года.