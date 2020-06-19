Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит уникальный дисплей

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошел тест HTML5, в ходе которого стало известно, какой дисплей гаджет получит на момент релиза. Стоит отметить, что у Samsung Galaxy Note 20 Ultra будет довольно необычное соотношение сторон. Мы привыкли к тому, что смартфоны получают дисплеи 19:9 или 18:9, а здесь у смартфона экран с довольно интересным соотношением сторон 19,3:9. Вероятно, производитель за счет этого решил немного выделиться на фоне основных конкурентов, но это не совсем то, на что многие надеялись. Все же вытянутые смартфоны в повседневной жизни не очень удобны, так как дотянуться пальцем до угла дисплея довольно тяжело. Иногда намного удобнее работать с гаджетом, который менее вытянут вверх. Но это уже решает сам производитель.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 20 Ultra
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